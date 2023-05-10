Дефицит бюджета в РФ за первые четыре месяца уже превысил годовой план

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,4 триллиона рублей (44,6 млрд долларов). Таким образом, дефицит российского бюджета по итогам четырех месяцев 2023 опережает прогноз на весь год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов России.

В законе о бюджете РФ предусмотрен дефицит в размере 2,93 триллиона рублей (около 38,5 млрд долларов). Согласно отчету Минфина, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 7,7 триллиона рублей (свыше 101 млрд долларов). В то же время расходы бюджета выросли на 26%. В настоящее время нефтегазовые доходы РФ снизились на 52% по сравнению с прошлым годом.