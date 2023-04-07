Дефицит бюджета РФ из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов

Год назад у России был профицит в размере 1,13 трлн рублей, но с тех пор значительные расходы на войну против Украины и западные санкции в отношении ее важнейших экспортных поставок нефти и газа ударили по государственной казне.

По предварительным данным Минфина, общие государственные доходы России за квартал снизились на 20,8% по сравнению с 2022 годом и составили 5,7 трлн рублей, что обусловлено падением доходов от энергетики на 45% до 1,64 трлн рублей.

Расходы при этом ускорились на 34% до 8,1 трлн рублей.

Минфин РФ прекратил публикацию ежемесячных данных об исполнении бюджета в прошлом году. Но, судя по последним данным, в марте в России был зафиксирован профицит в размере 181 млрд рублей после дефицита в 821 млрд рублей в феврале и 1,76 трлн рублей в январе.