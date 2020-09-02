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Дефіцит бюджету в США досягне 3,3 трлн доларів у 2020

Автор: Максим Зайченко

Дефіцит бюджету в Сполучених Штатах Америки досягне рекордних 3,3 трильйона доларів у 2020 році. Це пов'язано з витратами через пандемію COVID-19 і рецесією економіки.

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Про це 2 вересня повідомило Бюджетне управління Конгресу США, передає Associated Press.

Як зазначається, це більш ніж утричі перевищує дефіцит 2019 року. Прогнозований дефіцит обумовлений додатковим навантаженням на економіку через коронавірус та витратами Конгресу на ухвалення законів у відповідь на пандемію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Сполучених Штатів Америки у другому кварталі 2020 року скоротився на 32,9%.

Також РБК-Україна писало, що МВФ розглядає поточну рецесію як гіршу з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% у порівнянні з 3,0%, що прогнозувалися у квітні.

Крім цього, раніше президент США Дональд Трамп скасував торговельні переговори з Китаєм на тлі пандемії коронавірусу

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати Америкидефицит бюджета