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DeepStateUA и Минобороны будут официально обмениваться данными о ситуации на фронте

Фото: DeepStateUA получил доступ к данным Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны и ОО "Дипстейт ЮА подписали Меморандум о сотрудничестве. Цель - обеспечить обмен данными, чтобы усилить Вооруженные силы Украины актуальной информацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

DeepStateUA – это аналитический проект, освещающий информацию о ходе российско-украинской войны с помощью интерактивной онлайн карты боевых действий.

DeepStateMap.Live дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий и содержит отметки о статусе разных территорий: оккупированные, освобожденные, только что освобожденные или серые зоны.

"Министерство обороны заинтересовано использовать лучшие практики IT-проектов для повышения обороноспособности государства. Сотрудничество с DeepStateUA позволит быстро и эффективно накапливать и обрабатывать необходимые данные в ходе военных действий", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны.

Как отметил Роман Погорелый, соучредитель проекта DeepStateUa, сейчас картой проект пользуются разные службы и военные в своей работе. "Вместе с Министерством обороны мы сможем работать более эффективно ради нашей общей победы", - добавил он.

Что такое DeepStateUA

DeepStateUA - это украинский информационный проект, существующий в двух основных форматах:

1. Телеграмм-канал:

С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 канал стал одним из самых авторитетных источников информации о войне.

DeepStateUA публикует:

  • Аналитику боевых действий.
  • Оперативная информация о передвижении войск.
  • Оценка военной и политической ситуации.
  • Интервью с экспертами.
  • Переводы англоязычных материалов о войне.

У канала более 700 000 подписчиков.

2. Интерактивная онлайн-карта боевых действий DeepStateMap.Live:

Созданная в 2022 году, позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий.

Отображает:

  • Контролируемые Украиной и Россией территории.
  • Места боев.
  • Расположение воинских частей.
  • Инфраструктурные объекты.

Карта обновляется каждый день. DeepStateMap.Live используется украинскими и иностранными СМИ, аналитиками, военными.

До этого времени DeepStateUA не являлся официальным источником информации. Однако благодаря своей основательной аналитике, оперативности и точности проект получил доверие значительной части украинской аудитории.

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