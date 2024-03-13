DeepStateUA и Минобороны будут официально обмениваться данными о ситуации на фронте

Министерство обороны и ОО "Дипстейт ЮА подписали Меморандум о сотрудничестве. Цель - обеспечить обмен данными, чтобы усилить Вооруженные силы Украины актуальной информацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
DeepStateUA – это аналитический проект, освещающий информацию о ходе российско-украинской войны с помощью интерактивной онлайн карты боевых действий.
DeepStateMap.Live дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий и содержит отметки о статусе разных территорий: оккупированные, освобожденные, только что освобожденные или серые зоны.
"Министерство обороны заинтересовано использовать лучшие практики IT-проектов для повышения обороноспособности государства. Сотрудничество с DeepStateUA позволит быстро и эффективно накапливать и обрабатывать необходимые данные в ходе военных действий", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны.
Как отметил Роман Погорелый, соучредитель проекта DeepStateUa, сейчас картой проект пользуются разные службы и военные в своей работе. "Вместе с Министерством обороны мы сможем работать более эффективно ради нашей общей победы", - добавил он.
DeepStateUA - это украинский информационный проект, существующий в двух основных форматах:
1. Телеграмм-канал:
С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 канал стал одним из самых авторитетных источников информации о войне.
DeepStateUA публикует:
У канала более 700 000 подписчиков.
2. Интерактивная онлайн-карта боевых действий DeepStateMap.Live:
Созданная в 2022 году, позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий.
Отображает:
Карта обновляется каждый день. DeepStateMap.Live используется украинскими и иностранными СМИ, аналитиками, военными.
До этого времени DeepStateUA не являлся официальным источником информации. Однако благодаря своей основательной аналитике, оперативности и точности проект получил доверие значительной части украинской аудитории.