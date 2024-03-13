Легион "Свобода России" показал уничтожение одного из вражеских пунктов управления (видео)

Фото: легион Свобода России показал уничтожение одного из вражеских пунктов управления (t.me/legionoffreedom)

После вчерашнего прорыва границы РФ российским добровольцам удалось уничтожить один из пунктов управления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".