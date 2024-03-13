ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Легион "Свобода России" показал уничтожение одного из вражеских пунктов управления (видео)

Россия, Среда 13 марта 2024 09:49
UA EN RU
Легион "Свобода России" показал уничтожение одного из вражеских пунктов управления (видео) Фото: легион Свобода России показал уничтожение одного из вражеских пунктов управления (t.me/legionoffreedom)
Автор: Ярослава Борзова

После вчерашнего прорыва границы РФ российским добровольцам удалось уничтожить один из пунктов управления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".

"Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Все равно он не на оборону работает, а на нападение", - пишут российские добровольцы.

Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона "Свобода России" продолжают действовать на вражеской территории.

Накануне мы писали, что бойцы легиона "Свобода России" взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и сообщили о тяжелой ночи для врага.

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.

Позже бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев, однако бои продолжаются.

По данным интерактивной карты DeepState, так называемые "серые зоны" в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя происходящее в России, отметил, что ожидать коренного изменения ситуации не стоит. Скорее всего, речь идет об информационно-силовой акции, которая демонстрирует, что картинка российских пропагандистов отличается от будней россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 10 человек, есть погибшие
Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 10 человек, есть погибшие
DAILY
"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина