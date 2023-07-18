DeepState: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты имеют успех на Сватовском направлении

Ситуация на фронтах

На Сватовском отрезке фронта у войск РФ зафиксирован успех к югу от Масютовки. Также оккупанты продолжают давление в сторону Купянска. Вражеские штурмы на Новоселовское не прекращаются.

Как отмечают эксперты DeepState на канале в Telegram, около Масютовки противник имеет много артиллерии и "безлимитную подписку на зеков-шойгистов", которые изматывают военных ВСУ перед ударом вражеского спецназа.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

По данным карты, в результате тяжелых боев к западу от Кармазиновки у противника появилась посадка-плацдарм.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

В Серебрянском лесничестве также ситуация сложная, идут тяжелые бои.

Аналитики также информируют, что интервенты сосредотачивают резервы возле Торского для дальнейших штурмовых действий.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещиевки, а также возле Орехово-Васильевки. Военные ВСУ имеют частичный успех.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

Южнее Бахмута украинская артиллерия также продолжает преуспевать.

На Авдеевском участке фронта изменения не зафиксированы. В этом районе войска РФ несколько дней назад активно пытались продвинуться.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бердянском направлении войска ВСУ улучшили положение в районе н.п. Приютное и Малиновка.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

На Запорожском отрезке фронта также Силы обороны имеют продвижение в районе н.п. Каменское.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

На Таврическом участке - без изменений.

На остальных направлениях ситуация также без изменений.

Обстановка на Бахмутском направлении

Ранее замглавы Минобороны Анна Маляр отметила 17 июля, что на фоне успешного продвижения ВСУ в районе Бахмута, войска РФ активизировались на Купянском направлении, пытаясь таким образом отвлечь внимание Сил обороны.

Также она рассказала, что на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия. Так, за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта в этом районе была освобождена территория 7 кв.км, а за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.

В Минобороны добавили, что на Купянском направлении войска РФ активно наступает с конца прошлой недели, однако Силы обороны оказывают захватчикам мощное сопротивление.