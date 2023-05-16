DeepState: ВСУ продвигаются возле Бахмута, а оккупанты имели успех на Купянском направлении

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают продвижение, и бойцы ВСУ оттеснили российских оккупантов возле Орехово-Васильевки. Захватчики при этом имели попределенный успех на Купянском направлении.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на данные интерактивной карты DeepState .

Так, в Донецкой области на Бахмутском отрезке фронта продолжаются бои в городе Бахмут, где войска РФ продвинулись к перекрестку Леваневского и Ювелийной.

Российские оккупанты в Бахмуте дошли до перекрестка Леваневского и Ювелийной (фото: скрин deepstatemap.live)

Также не стихают бои в урочище Ступки и южнее Ивановского, а возле Орехово-Васильевки украинские защитники отодвинули силы противника южнее.

Военные ВСУ продвинулись возле Орехово-Васильевки (фото: скрин deepstatemap.live)

Аналитики DeepState отмечают, что несмотря на сообщения в сети о том, что войска РФ полностью потеряли Клещиевку, на самом деле населенный пункт пока что остается под контролем противника, в то же время фиксируются панические настроения у врага.

На Авдеевском направлении продолжаются локальные бои возле Авдеевки и в Марьинке.

"Южнее Первомайского врагу традиционно не везет", - говорится в публикации.

В Луганской области на Сватовском отрезке фронта продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения.

"Враг захватил Масютовку, засыпав деревню артиллерией", - сообщают эксперты, говоря о ситуации на Купянском направлении.

Войска РФ заняли Масютовку (фото: скрин deepstatemap.live)

На Запорожском, Таврическом и Сиверском направлениях изменения не фиксируются.