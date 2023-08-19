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DeepState: ВСУ продвинулись возле Работиного и Урожайного

Автор: Антон Малиновский

За последние сутки Вооруженные силы Украины имели успехи на Запорожском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивную карту DeepState.

Так, в Запорожском направлении в результате активных наступательных действий Вооруженных Сил есть успехи в районе населенного пункта Работино.

"Маленькими шагами, посадка за посадкой в тяжелых боях бойцы Сил обороны освобождают нашу территорию", - отмечают аналитики.

А на Бердянском направлении ВСУ имели успехи к юго-востоку от поселка Урожайное.

Контрнаступление ВСУ

В последние месяцы Силы обороны активизировали свои усилия по отвоеванию оккупированных территорий и имели успехи сразу на нескольких направлениях.

Так, в последние дни украинские военные продолжали наступательную операцию к югу от Бахмута. Кроме того, ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

А 17 августа россияне потеряли на Таврическом направлении 234 солдата и техники.

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