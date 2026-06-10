Дедлайн - 1 июля: кому надо обратиться в ПФУ, чтобы не потерять льготы

Для большинства получателей жилищная субсидия на новый период переназначается автоматически. В то же время отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление и документы.

Согласно действующим правилам, если заявление на назначение или продление субсидии подается в течение двух месяцев после начала неотопительного или отопительного сезона, выплата назначается с начала соответствующего сезона, но не ранее дня возникновения права на нее.

Обратиться за назначением или продлением субсидии нужно:

если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше количества зарегистрированных;

если члены домохозяйства платят жилищно-коммунальные услуги в арендованном жилье;

если домохозяйство претендует на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива;

если в состав домохозяйства входят внутренне перемещенные лица, которые изменили место жительства.

Кроме того, новое заявление и декларацию необходимо подать в случае изменения состава домохозяйства или перечня жилищно-коммунальных услуг.

Именно поэтому гражданам, которые должны повторно подтверждать право на субсидию, рекомендуют подать документы до 1 июля. В таком случае выплаты будут назначены с 1 мая - начала неотапливаемого сезона.

В Пенсионном фонде отметили, что обратиться за назначением или продлением субсидии можно несколькими способами. В частности, через сервисные центры ПФУ, центры предоставления административных услуг или уполномоченных представителей органов местного самоуправления.