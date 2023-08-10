Дебютант УПЛ подписал таланта из чемпионата Бразилии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

18-летний нападающий продолжит карьеру в чемпионате Украины. До недавнего времени он защищал цвета бразильского "Крузейро" U-20.

Ариэльсон арендован "Полесьем" на сезон. За плечами нападающего выступления в молодежном чемпионате Бразилии и легендарной Копинье. В составе "Крузейро" U-20 он успел сыграть 21 матч во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

"Еще перед началом учебно-тренировочного сбора команды мы анонсировали усиление команды игроками, в том числе из футбольных стран. Мы двигаемся в этом направлении и рады поздравить в нашей стае бразильского нападающего Ариэльсона Сампайо Гальвао. Этот молодой футболист уже продемонстрировал отличную результативность и эффективность на поле", – заявил гендиректор "Полесских волков" Загурский.

"Полесье" на старте сезона 2023/24

На уровне УПЛ житомиряне стартовали с победы над "Вересом" (2:0). Впрочем, во втором туре подопечные Юрия Калитвинцева драматически уступили вице-чемпиону Украины – "Днепру-1" (1:2).

В межсезонье "Полесье" оформило несколько громких подписаний. За деньги в Житомир переехали конголезец Макуана, а также украинцы Назаренко, Танковский и Смоляков. Кроме того, пополнили ряды новичка УПЛ опытные свободные агенты – Бойко, Чоботенко, Шабанов.

Президентом "Полесья" остается совладелец корпорации АТБ Геннадий Буткевич. Летом к менеджменту житомирян присоединился бывший директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.