Формула-1 увеличила количество спринтов на сезон-2023

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Формула-1 проведет 6 спринтерских гонок в сезоне-2023. Руководящий орган Международной автомобильной федерации (ФИА) согласовал предложение боссов "Большого цирка".

В этом году в календаре Королевских автогонок всего три спринта. На трассах в Имоле и Австрии триумфовал Макс Ферстапенн ("Ред Булл"). Последняя спринтерская гонка намечена на Гран-при Бразилии в ноябре. Скорее всего, все три этапа сохранят спринты и на новый сезон.

Пополнить список гран-при со спринтерскими гонками в субботу могут Бахрейн, Канада и Нидерланды. Список спринтов сезона-2023 вскоре объявят дополнительно. В нынешнем сезоне за победу в короткой гонке победитель получает 8 пунктов, а в очковую зону попадают восемь лучших пилотов.

Ранее менеджмент Формулы-1 договорился о новом контракте с Гран-при Монако. Культовая трасса в карликовом княжестве останется в календаре "Большого цирка" минимум еще на три года.