Дебют Украины и сенсационные чемпионы: как завершилась биатлонная шоу-гонка в Швеции

Гонка состоялась второй раз в истории, и впервые в ней выступила сборная Украины. В смешанной эстафете нашу команду представляли лидеры женской и мужской сборных - Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Всего в гонке соревновались 14 дуэтов из девяти стран. Норвегия выставила три команды, а Франция и Швеция - по две.

Сначала 14 пар биатлонистов разделили на две квалификационные группы, из которых в финальную гонку выходили две пары победителей и еще шесть команд, которые показали лучшее время.

Джима на первом этапе "заработала" один штрафной круг и использовала пять дополнительных патронов. Она передала эстафету Пидручному на последней, седьмой позиции. Отечественный биатлонист отработал свою первую часть гонки без промахов, что позволило Украине подняться на четвертое место.

Далее Джима, несмотря на три дополнительных патрона, смогла удержать четвертую позицию перед финальным отрезком гонки. Пидручный на последних двух огневых рубежах использовал три дополнительных патрона, из-за чего потерял три позиции и финишировал седьмым. Это означало, что сборная Украины не смогла пробиться в финальную эстафету.

Украинские спортсмены продолжили соревнования в утешительных личных стартах. Джима, допустив три промаха, финишировала последней, шестой, среди женщин, а Пидручный с тремя штрафными кругами занял пятое место среди мужчин.

Для Пидручного и Джимы соревнования в выставочной гонке в Стокгольме стали вторыми в сезоне-2024/25. Ранее именно этот дуэт представлял Украину в Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Там отечественные спортсмены финишировали седьмыми.

Победу же в финале стокгольмской шоу-гонки неожиданно одержала команда Финляндии - Суви Минкинен и Теро Сеппяля, которые опередили шведов Ханну Эберг и Мартина Понсилуому лишь на одну секунду.

Будущие чемпионы провалили квалификацию, проиграв, в частности, всем трем норвежским дуэтам. Но по регламенту в финале могли принять участие только две команды от одной страны. Финны попали в финал вместо третьих "лишних" норвежцев и прекрасно воспользовались предоставленной возможностью.