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Деблокада портов дала бы Украине 20 млрд долларов, - "Метинвест"

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Четверг 16 марта 2023 18:49
Деблокада портов дала бы Украине 20 млрд долларов, - "Метинвест" Фото: глава офиса СЕО группы "Метинвест" Александр Водовиз (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Разблокировка экспорта через морские порты дала бы Украине $20 миллиардов - это больше, чем нам дают США или Евросоюз. Поэтому этим вопросом нужно заниматься системно и выносить его на встречи в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу офиса СЕО группы Метинвест Александра Водовиза на "Саммите экспортеров".

"Сейчас Минфин привлек $100-500 миллионов внешнего финансирования - и это большое событие. Но открытие портов для всех видов продукции даст $20 миллиардов по самым скромным оценкам. То есть это больше, чем дают нам США и Евросоюз. Стоит ли эта сумма усилий? Наверняка, что да. Но почему-то у нас решение этого вопроса не в приоритете. Почему его не ставят на встречах в ООН? Мы продолжаем собирать крошки со стола, но не видим большого пирога, которым нужно заняться", - подчеркнул Водовиз.

Напомним, ранее представители бизнеса обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе и разблокировать украинские порты.

Ранее директора трех морских портов призвали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию.

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