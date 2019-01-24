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Дебати в ПАРЄ по Керченській протоці розпочнуться в 11:00

Новини » Політика    24.01.2019 - 08:27
Дебати в ПАРЄ по Керченській протоці розпочнуться в 11:00
Фото: Володимир Ар'єв (РБК-Україна)

Українська сторона готувала дебати майже два місяці

На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні в 11:00 розпочнуться дебати щодо російської агресії в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави української делегації, віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва.

За його словами, поданий проект резолюції в цілому адекватно відображає ситуацію.

"Інтрига лише в тому, чи набереться ПАРЄ мужності визнати очевидний факт, що наші моряки є військовополоненими. У Раді Європи - ну така вже натура - намагаються згладжувати гострі кути і уникати жорсткої конкретики, навіть якщо це є правдою", - зазначив Ар'єв.

Дебати в ПАРЄ по Керченській протоці розпочнуться в 11:00

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в резолюції ПАРЄ вимагає від Росії звільнення моряків і політв'язнів. Крім того, в проекті висловлена підтримка Німеччини і Франції як спостерігачам у Керченській протоці.

Зазначимо, бюро ПАРЄ змінило правила формування комітетів, що призвело до позбавлення України місць у регламентному комітеті, який працює над зняттям санкцій з Росії. Також постраждали українські представники в комітеті з питань виборів суддів ЄСПЛ (було 4 депутати від України).

 

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