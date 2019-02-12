Дебати щодо окупованих Донбасу та Криму на Генасамблеї ООН відбудуться 20 лютого

У МЗС заявили, що дебати продемонструють, наскільки світова спільнота готова підтримати Україну

На полях Генеральной ассамблеи ООН 20 февраля состоятся дебаты по оккупированным территориям в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что Украина надеется в ходе дебатов услышать много заявлений стран-членов ООН в поддержку Украины.

"Я думаю, что свое отношение к российской позиции мир продемонстрирует уже 20 февраля. Когда состоится обсуждение Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины. Мы надеемся там услышать много заявлений стран-членов ООН в поддержку Украины", - сказала пресс-секретарь МИД.

Зеленко отметила, что это была украинская инициатива.

"Это была украинская инициатива. Это фактически первый раз, когда в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН будут вынесены на обсуждение дебаты на тему ситуации на оккупированных территориях. Это будет надежная площадка, которая продемонстрирует то, насколько мировое сообщество готово поддержать Украину", - сказала представитель МИД.

Напомним, в конце января президент Петр Порошенко анонсировал, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце февраля будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018-го Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую РФ вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.