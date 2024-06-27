Дебаты Байдена и Трампа. Что известно о первом раунде "поединка" кандидатов в президенты США

Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа пройдут 27 июня. Нынешний и бывший президенты США встретятся в телестудии без зрителей, не смогут перебивать друг друга и пользоваться шпаргалками.

РБК-Украин а собрало все, что известно о дебатах Байдена и Трампа.

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Главное о президентских дебатах в США

Кандидаты в президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп согласились на два раунда дебатов перед выборами в ноябре 2024.

Их первая встреча состоится в телестудии СNN в Атланте уже сегодня, 27 июня в 21:00 (в 04:00 28 июня по Киеву). Второй раунд организует ABC News на 10 сентября.

Впервые в истории президентские дебаты состоятся на столь раннем сроке предвыборной кампании (за 4 месяца до голосования) и до официального выдвижения кандидатов от Республиканской и Демократической партий (запланировано на июль-август).

Без зрителей и черновиков. Правила дебатов

Байден и Трамп встречались на дебатах в 2020-м, однако формат нынешнего политического "поединка" будет другим.

По решению организаторов, во время дебатов в студии не будет зрителей. Такое правило действовало только на первых телевизионных дебатах в США в 1960 году между Джоном Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном. Все последующие предвыборные встречи кандидатов проходили в присутствии аудитории в студии.

Трибуну для выступления и порядок заключительных речей определило подбрасывание монетки: Байден будет стоять на трибуне справа, а последнее слово останется за Трампом.

Дебаты продлятся полтора часа с двумя паузами на рекламу. Вступительное слово не предусмотрено, но у каждого кандидата будет по две минуты для итоговых заявлений.

Фото: дебаты пройдут по новым правилам (коллаж РБК-Украина)

Когда будет говорить один участник, микрофон другого будет выключен в отличие от предыдущих дебатов, где Трамп неоднократно перебивал выступление Байдена.

Участникам запрещено общаться с представителями своих команд. Также у них не должно быть заранее заготовленных черновиков. На столы положат только чистый блокнот, ручку и воду.

Как готовились Байден и Трамп

Кандидаты в президенты избрали разные способы подготовки к дебатам.

По данным источников CBS News, Джо Байден "изолировался" с командой доверенных лиц в "дебатном лагере" в Мэриленде. Группу помощников президента возглавил бывший глава администрации Рон Клейн, работавший с Байденом на разных должностях 40 лет. В программе подготовки были имитационные дебаты, а в роли Трампа – личный адвокат президента Боб Бауэр.

Как пишет издание, в команде главы Белого дома рассматривают дебаты как возможность осветить результаты и видение президента на следующие четыре года, при этом сравнивая их с бывшим президентом. У Байдена анонсировали, что американцам представят "два разных видения будущего на сцене в Атланте".

В то же время Дональд Трамп отказался от репетиций и хочет на дебатах продемонстрировать контраст с оппонентом.

Экс-президент провел ряд неформальных встреч со своими союзниками и продолжил предвыборную кампанию. В минувшие выходные он выступал на митинге в Филадельфии, а после дебатов планирует предвыборное мероприятие в Вирджинии, поскольку команда Трампа наращивает свои усилия в штатах, где Байден победил в 2020 году.

Накануне Трамп пошутил, размышляя, как он должен вести себя на дебатах. "Должен ли я быть жестким и злым и просто сказать: "Ты худший президент в истории"? Или я должен быть добрым и спокойным и позволить Байдену высказаться?", – приводит слова кандидата CBS News.

Фото: Дональд Трамп накануне дебатов продолжал свою предвыборную кампанию (Getty Images)

Кроме того, союзники Дональда Трампа могут скомпрометировать выступление оппонента. The Hill отмечает, что если Джо Байден победит в дебатах, команда экс-президента планирует заявить, что Байден "принял какое-то неопределенное вещество".

Острые вопросы. Какие темы могут затронуть на дебатах

Оба кандидата имеют за плечами президентский срок, поэтому ожидается, что каждый из них будет говорить о своих достижениях и подсвечивать проблемы, с которыми не смог справиться на должности оппонент.

ABC News пишет, что Трамп почти наверняка обвинит Байдена в том, что он допустил всплеск мигрантов на южной границе, инфляцию и будет критиковать внешнюю политику действующего президента относительно конфликтов в Украине и Газе.

При этом Джо Байден вероятно вспомнит беспорядки в Капитолии в январе 2021 и причастность к ним Трампа. Отметим, экс-президента США обвиняют в подстрекательстве протестующих к штурму.

Запрет абортов является еще одним ключевым вопросом, в котором Байден скорее всего проведет сравнение между своим подходом и подходом Трампа.

Речь идет о решении Верховного суда США об отмене права на аборт на общенациональном уровне. Это позволило десяткам штатов ограничить или запретить процедуру на своей территории. У Байдена называют вердикт Верховного суда заслугой Трампа. Тот во время президентства выдвинул 3 кандидатов в судьи, таким образом сформировав "свое" большинство для принятия выгодных ему решений.

"Дональд Трамп – единственный человек, ответственный за этот кошмар. Если ему дадут возможность, нет сомнений, что он запретит аборты по всей стране, с помощью или без помощи Конгресса", – заявил Джо Байден.

К тому же в преддверии дебатов произошло несколько знаковых событий, которые также могут быть использованы каждым кандидатом для "нападения".

Для Трампа это будут первые дебаты после оглашения обвинительного приговора суда. Бывшего президента признали виновным в деле о деньгах, которые его адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о сексе.

Команда Байдена, предположительно, использует уголовное дело против Трампа в дебатах. "Трамп подходит к первым дебатам как осужденный преступник, который продолжает доказывать, что он сделает что угодно и нанесет вред кому угодно, если это будет означать больше власти и мести", – отмечает директор по коммуникациям предвыборной кампании Байдена Майкл Тайлер.

В то же время Трамп на дебатах может вспомнить Хантера Байдена, сына действующего президента, недавно осужденного по обвинению во владении огнестрельным оружием.

Дональд Трамп также говорил о Хантере Байдене во время дебатов в 2020 году, когда того обвиняли в коррупции, а президента США называл главой "преступной семьи Байденов".

Фото: Байден на дебатах может использовать уголовное дело против Трампа (Getty Images)

Ожидается, что Трамп будет сосредоточен на возрасте действующего лидера Штатов. Байден, старейший президент страны, которому 81 год, является объектом постоянных нападок со стороны Дональда Трампа и его команды. В частности, в сети распространяются отредактированные видео с Байденом, на которых во время публичных выступлений он выглядит так, будто потерялся или перепутал слова.

Тем временем 78-летний Трамп тоже неоднократно совершал ошибки, путал или забывал имена людей. Хотя, как отмечает ABC News, опросы показывают, что беспокойство по поводу ментальной пригодности Трампа к должности не столь распространено, чем беспокойство относительно Байдена.

"Несомненно, дебаты покажут, что Трамп является более сильным кандидатом и лучшим выбором, особенно когда вы видите резкий контраст с Байденом, физически, ментально и т.д.", – высказало мнение в комментарии СNN лицо из окружения бывшего лидера США, пожелавшее остаться анонимным.

Как отмечают журналисты издания, Дональд Трамп будет стремиться заверить избирателей, что он может быть более стойким и эффективным лидером, чем его оппонент, несмотря на свои юридические проблемы и глубокие разногласия в подходах к политике.

При подготовке использовались следующие источники: публикации The Hill, CNN, ABC News и CBS News.