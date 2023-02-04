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Где снять наличные с карты, если банкоматы не работают: объяснение

Фото: где снять наличные с карты, если банкоматы не работают? (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Регулярные отключения света могут создать некоторые проблемы в использовании банкомата. В таком случае предусмотрено несколько вариантов, которые помогут найти выход из этой ситуации.

О том, как снять наличные с карты, когда не работают банкоматы – в материале РБК-Украина.

Торговые сети

В первую очередь, необходимо помнить о том, что снять наличные с карты можно прямо на кассе супермаркета, аптеки или АЗС при оплате покупки. Соответствующая услуга доступна в нижеперечисленных торговых сетях:

  • "АТБ";
  • "Varus";
  • "Фора";
  • "Сим23";
  • "Сильпо";
  • "Аврора";
  • АЗК "ОККО";
  • АЗС "WOG";

После оплаты товара картой - предупредите кассира о желании снять наличные. Подтверждение операции потребует PIN-кода карты.

АО "Укрпочта"

Перечислить средства с карты для обналичивания можно и в отделении "Укрпочты". Также можно воспользоваться услугой "С карты на дом". При выборе программы почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст в руки получателя в течение двух рабочих дней. Для получения средств необходимо предъявить почтальону собственный паспорт

POS-терминалы "Укрпочты"

Владельцы платежных карт или средств с поддержкой технологии NFC имеют возможность получить наличные в почтовых отделениях через POS-терминалы. За одну операцию можно снять с 50 до 15 тысяч гривен. Комиссия составляет 2%.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно прогнозу правительства и НБУ, в 2023 году средняя зарплата украинцев вырастет до 18 261 гривны.

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