Где снять наличные с карты, если банкоматы не работают: объяснение

Торговые сети

В первую очередь, необходимо помнить о том, что снять наличные с карты можно прямо на кассе супермаркета, аптеки или АЗС при оплате покупки. Соответствующая услуга доступна в нижеперечисленных торговых сетях:

"АТБ";

"Varus";

"Фора";

"Сим23";

"Сильпо";

"Аврора";

АЗК "ОККО";

АЗС "WOG";

После оплаты товара картой - предупредите кассира о желании снять наличные. Подтверждение операции потребует PIN-кода карты.

АО "Укрпочта"

Перечислить средства с карты для обналичивания можно и в отделении "Укрпочты". Также можно воспользоваться услугой "С карты на дом". При выборе программы почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст в руки получателя в течение двух рабочих дней. Для получения средств необходимо предъявить почтальону собственный паспорт

POS-терминалы "Укрпочты"

Владельцы платежных карт или средств с поддержкой технологии NFC имеют возможность получить наличные в почтовых отделениях через POS-терминалы. За одну операцию можно снять с 50 до 15 тысяч гривен. Комиссия составляет 2%.