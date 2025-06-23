Где находится Ормузский пролив: карты

Где находится Ормузский пролив

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока, между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее - с Аравийским морем и Индийским океаном.

Ормузский пролив простирается на 195 км в длину, а его ширина в разных местах варьируется в пределах от 55 до 95 км. Он имеет среднюю глубину 27,5 м, наибольшая составляет 229 м.

Среди главных портов, расположенных вблизи пролива, - Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман).

Пролив разделен на два транспортных канала шириной около 2,5 км каждый, отделенные друг от друга 5-километровой буферной зоной.

Карта: Ормузский пролив - важный маршрут на Ближнем Востоке (google.com/maps) К северу от Ормузского пролива расположена территория Ирана, в частности провинция Хормозган. На юге - Оманский полуостров, в частности полуостров Мусандам (территория Омана) и прибрежные районы ОАЭ.

В чем его важность

Ормузский пролив играет чрезвычайно важную роль в глобальной энергетике, ведь через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного газа. Он обеспечивает основной морской путь для экспорта топлива из стран Ближнего Востока.

По оценкам аналитиков, через этот узкий морской коридор транспортируется от 20% до 30% мирового морского объема нефти, а также крупные партии сжиженного природного газа. Такая концентрация грузопотока делает Ормузский пролив стратегически важным для энергетической безопасности в глобальном масштабе.

Любое блокирование или угроза навигации в этом районе может привести к резкому скачку цен на нефть и газ, что, в свою очередь, повлияет на финансовые рынки и экономическую стабильность во всем мире.

Ведь через этот маршрут ежедневно транспортируется около 16,5 млн баррелей нефти из стран региона, в частности Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Ирана и ОАЭ. Пролив также является критически важным для экспорта сжиженного газа из Катара.

Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив

Напомним, что в эти выходные США совершили авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, что вызвало резкое обострение напряжения на Ближнем Востоке.

В ответ Тегеран заявил о готовности прибегнуть к любым действиям для самозащиты. Это вызвало опасения, что Иран в частности может ограничить или заблокировать навигацию в Ормузском проливе.