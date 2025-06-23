Удар по главному союзнику Ирана: чем грозит блокада Ормузского пролива

Иран может перекрыть стратегический Ормузский пролив в ответ на авиаудары США по ядерным объектам. Китай рискует потерять поставки дешевой иранской нефти и сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Уязвимость Китая

Покупатели и трейдеры нефти по всей Азии внимательно следят за обострением конфликта вокруг Ирана. Регион, являющийся крупнейшим импортером нефти, готовится к возможным перебоям поставок из Персидского залива.

Согласно данным Kpler SAS, Азия закупает более 80% всей нефти, производимой на Ближнем Востоке. При этом около 90% поставок проходит через Ормузский пролив.

Китай, крупнейший переработчик нефти в мире, получает около 14% своего импорта нефти из Ирана. Фактический объем может быть выше, так как часть поставок маскируется под грузы из Малайзии, ОАЭ и Омана, чтобы обойти санкции США.



Эскалация конфликта

США нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана, что стало серьезным обострением конфликта на Ближнем Востоке. В ответ Тегеран заявил, что оставляет за собой право на любые действия в целях самозащиты.

Это вызвало опасения, что Иран может перекрыть или ограничить судоходство в Ормузском проливе - стратегической артерии мировой торговли нефтью.

Стратегическое значение Ормузского пролива

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном и имеет протяженность около 160 километров при ширине всего 21 километр в самом узком месте. Судоходные каналы составляют всего по 2 километра в каждую сторону, а близость к берегу делает суда уязвимыми для атак.

Через этот пролив ежедневно проходит около 16,5 миллиона баррелей нефти и конденсата, включая поставки из Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Кувейта и ОАЭ. Также пролив является ключевым маршрутом для поставок сжиженного природного газа из Катара.



Насколько реалистична блокада

У Ирана нет юридических оснований перекрыть пролив, поэтому действия могут носить силовой характер. Прямое вмешательство ВМС Ирана, скорее всего, вызовет ответ от 5-го флота США и других сил НАТО в регионе.

Тем не менее, даже без выхода кораблей из портов Иран может дестабилизировать судоходство с помощью быстрых патрульных катеров, беспилотников или ракетных обстрелов с берега. Такие меры могут сделать маршрут слишком опасным для коммерческих судов.

Прецеденты и тактика давления

Иран не раз использовал захваты и преследование судов для политического давления.

В апреле 2024 года иранские силы захватили судно, связанное с Израилем, возле Ормузского пролива.

В 2023 году Тегеран задержал танкер, направлявшийся в США, в ответ на арест груза с иранской нефтью у берегов Малайзии.

В 2022 году Иран захватил два греческих танкера после конфискации нефти из другого судна греческими и американскими властями.

Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов обе стороны атаковали более 450 судов в так называемой "танкерной войне".

Реакция международного сообщества

Во время прошлых кризисов США направляли авианосцы и стратегические бомбардировщики в регион. В 2019 году была запущена операция Sentinel, к которой позже присоединились 10 стран, включая Великобританию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

С конца 2023 года внимание сместилось на юг - к Красному морю и Баб-эль-Мандебскому проливу, где йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать коммерческие суда. Эти действия уже сократили объемы судоходства в регионе на 70%.

Экономические риски для Ирана

Закрытие Ормузского пролива ударит и по самому Ирану: страна теряет выход для собственных нефтяных экспортов. Это также осложнит отношения с Китаем - крупнейшим покупателем иранской нефти и важнейшим политическим партнером.

Несмотря на наличие нового экспортного терминала в Джаске, построенного в 2021 году, Иран по-прежнему в значительной степени зависит от пролива для выхода своей нефти на рынок.

Кто больше всего зависит от Ормузского пролива

Саудовская Аравия экспортирует наибольший объем нефти через Ормузский пролив, хотя при необходимости может перенаправить поставки в Европу через трубопровод на Красное море. Это позволяет ей обходить как сам Ормузский пролив, так и южную часть Красного моря.

Объединенные Арабские Эмираты также могут частично экспортировать нефть в обход пролива - через трубопровод, который соединяет их месторождения с портом Фуджейра на побережье Оманского залива. По нему ежедневно проходит около 1,5 млн баррелей.

Учитывая, что трубопровод Ирака на Средиземное море закрыт, вся его нефть в настоящее время поставляется морским путём из порта Басра. Это делает Ирак крайне зависимым от свободного судоходства через Ормузский пролив.

Кувейт, Катар и Бахрейн не имеют альтернативных маршрутов и полностью зависят от пролива. Большая часть нефти, проходящей через Ормузский пролив, направляется в Азию.

