Где заканчивается непогрешимость Папы Римского: объяснение посла Ватикана

"В Католической церкви, как мы понимаем роль Папы? Папа в вопросах веры и важнейших аспектах морали является непогрешимым. В том смысле, что это только он может решать различные вопросы. И здесь уже вся Церковь живет в том направлении, которое задает именно Папа", - рассказал он.

Но, по словам посла, сегодня Церковь тоже обсуждает не только вопросы веры и морали, потому что есть много вызовов и социальных, и политических и в этом смысле можно говорить о такой демократии, потому что каждый епископ, священник и верующий могут понять те же вопросы по-другому.

"Но это немножко сложность для Церкви - когда об этом говорит Папа, даже если это не вопрос веры и морали, сложно занимать совсем другую позицию", - пояснил Кульбокас.

В этом смысле, по его мнению, это такое несовершенство в понимании самой роли Папы, потому что не всегда легко отличать, где начинается и заканчивается вопрос веры и морали, а где уже начинается вопрос, в которых у Папы нет непогрешимости.

"Но влияние у Папы есть огромное", - отметил посол.