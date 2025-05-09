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Где заканчивается непогрешимость Папы Римского: объяснение посла Ватикана

Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталия Гурковская

Папа Римский является непогрешимым в вопросах веры и морали и имеет колоссальное влияние. Но граница между верой, моралью, и вопросами социума и политики не всегда четкая.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал апостольский нунций (посол Ватикана) Висвальдас Кульбокас.

"В Католической церкви, как мы понимаем роль Папы? Папа в вопросах веры и важнейших аспектах морали является непогрешимым. В том смысле, что это только он может решать различные вопросы. И здесь уже вся Церковь живет в том направлении, которое задает именно Папа", - рассказал он.

Но, по словам посла, сегодня Церковь тоже обсуждает не только вопросы веры и морали, потому что есть много вызовов и социальных, и политических и в этом смысле можно говорить о такой демократии, потому что каждый епископ, священник и верующий могут понять те же вопросы по-другому.

"Но это немножко сложность для Церкви - когда об этом говорит Папа, даже если это не вопрос веры и морали, сложно занимать совсем другую позицию", - пояснил Кульбокас.

В этом смысле, по его мнению, это такое несовершенство в понимании самой роли Папы, потому что не всегда легко отличать, где начинается и заканчивается вопрос веры и морали, а где уже начинается вопрос, в которых у Папы нет непогрешимости.

"Но влияние у Папы есть огромное", - отметил посол.

 

Выборы Папы Римского

8 мая в Сикстинской капелле Ватикана состоялся конклав. 133 кардинала из 71 страны избрали нового Папу Римского - над Сикстинской капеллой появился белый дым.

Новым Папой Римским стал 69-летний Роберт Прево, принявший имя Лев XIV. Он стал первым понтификом из США. Такое имя было выбрано не случайно.

Оно отсылает к таким выдающимся Папам, как Лев Великий, который укрепил церковь, и Лев XIII, который активно работал над социальным учением церкви в период революционных изменений.

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