Где не будут выключать свет в Украине сегодня: список регионов

Сумы и область

Как рассказал глава Сум Александр Лысенко, в настоящее время графики отключений не применяются.

"Такой режим сохраним, если продолжим экономить энергоресурсы", - добавил он.

Львов и область

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, отключений электроэнергии в регионе по состоянию на сейчас не применяют.

"Но важно не превышать лимиты потребления, которые НЭК "Укрэнерго" доказала каждой области, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме. Если произойдет превышение потребления электроэнергии, начнут применять графики почасовых отключений", - предупредил он.

Черновцы и область

В регионе введены плановые отключения света.

"График актуальный по состоянию на 9 утра", - отмечают в "Черновцыоблэнерго".

Винница и область

В "Винницаоблэнерго" опубликовали график отключения электроэнергии на 8 января:

1 очередь: 12:00-14:00, 18:00-20:00;

2 очередь: 09:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

3 очередь: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00.

Закарпатье

Графики почасовых отключений действуют и в Закарпатской области.

"Графики составлены согласно лимитам, которые определяет и доказывает всем областям НЭК "Укрэнерго", - отметили в Закарпатьеоблэнерго.

Где посмотреть график отключений

Более подробную информацию об отключении в конкретном регионе читайте на сайте операторов системы распределения электроэнергии.

А именно:

Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ua

Киевская область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua

Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/

Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua

Львов - https://loe.lviv.ua/

Херсон - https://ksoe.com.ua/

Винница - https://voe.com.ua/

Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Запорожье - https://www.zoe.com.ua/

Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгород - https://zakarpat.energy/

Полтава - https://www.poe.pl.ua/

Хмельницкий - https://hoe.com.ua/

Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Тернополь - https://www.toe.com.ua/

Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/

Житомир - https://www.ztoe.com.ua/

Сумы - https://www.soe.com.ua/

Черкассы - http://www.cherkasyoblenergo.com/

Николаев - https://www.energy.mk.ua/

Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/

Ровно - https://www.roe.vsei.ua/

Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/uk