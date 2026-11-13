Где выгоднее покупать доллары: объяснение банкира о формировании курса валют

Почему в обменниках дороже, чем по курсу НБУ

По словам банкира, более высокая цена валюты в наличных обменниках по сравнению с официальным курсом Нацбанка объясняется дополнительными расходами на подкрепление касс.

Чтобы перевести безналичную валюту с межбанка в наличную форму, финучреждение вынуждено либо покупать ее у других банков, либо выкупать у населения через обменные пункты, закладывая в стоимость свою маржу и комиссионные расходы.

При этом дефицита наличной валюты на рынке сейчас нет. Мамедов напомнил, что во время всплесков спроса НБУ оперативно поддерживал финучреждения продажей наличных денег для подкрепления касс, что быстро сбивало ажиотаж.

Сегодня граждане могут без проблем приобрести нужный объем валюты, а единственным требованием при операциях на большие суммы остается подтверждение происхождения средств.

Почему в приложениях самый выгодный курс

В то же время, банкир советует украинцам не спешить в обменники, а проверять курсы в своих банковских приложениях на смартфоне. Между банками продолжается постоянная конкуренция за клиентский поток, поэтому в разные дни недели каждый банк пытается предложить самые привлекательные условия.

"Когда человек покупает себе на карту эту валюту, он ее в большинстве своем потом тратит с карты. Банк получает интерчейндж, и это дополнительные комиссии. Поэтому финучреждения готовы даже в понимании курсообразования работать в минус, ведь другие доходы это перекрывают", - пояснил Мамедов.

Лимиты и валютные ограничения во время войны

Эксперт также отметил, что украинцы постепенно привыкают к безналичным валютным операциям, чему способствует и политика Нацбанка по расширению лимитов.

Сейчас граждане могут покупать валюту онлайн на сумму до 200 тысяч гривен в месяц и переводить за границу до 100 тысяч гривен в эквиваленте, чего, по мнению банкира, вполне достаточно для покрытия потребностей подавляющего большинства населения.

Комментируя действующие валютные ограничения, председатель правления "Глобус Банка" подчеркнул, что сдерживание оттока капитала является абсолютно оправданным шагом государства на время активной фазы войны.

В будущем, после стабилизации ситуации, Украине придется постепенно открывать рынок, поскольку свободное движение капитала является обязательным условием для привлечения иностранных инвестиций.