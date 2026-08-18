Где выгоднее купить валюту сегодня: курс валют в банках и обменниках на 18 августа

К утру 18 августа курс доллара в банках и обменниках остается вблизи отметки 45 гривен, тогда как евро продолжает постепенно дорожать. В большинстве крупных банков изменения незначительны, однако разница между курсами купли и продаж остается ощутимой.
Какие ценники сегодня установили ПриватБанк, Сбербанк, ПУМБ и Monobank и где выгоднее всего обменять валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным портала Minfin, по состоянию на утро 18 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,90 (без изменений) гривен для продажи и 44,80 (без изменений) гривен для покупки.
Евро в обменниках сегодня продают по 52,00 (+5 коп.) грн., а покупают – по 51,80 (+5 коп.) грн.
Фото: курс валют в обменниках 18 августа (Инфографика РБК-Украина)
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ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,99 (+9 коп.) грн, а для карт курс составляет 45,04 (+20 коп.) грн. Евро в отделениях можно купить по 52,15 (+5 коп.) грн., а для карт – по 52,35 (+27 коп.) грн.
Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,82 (-8 коп.) грн, а для карт – по 45,15 (без изменений) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,03 (-2 коп.) грн, а для карт – по 52,45 (+10 коп.) грн.
''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,20 (+10 коп.) грн., а по коммерческому курсу – по 45,00 (+10 коп.) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,40(+40 коп.) грн.
Monobank продает доллары по 45,03 (+20 коп.) грн., а евро – по 52,30 (+24 коп.) грн.
Фото: курс валют в банках 18 августа (Инфографика РБК-Украина)
Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,82 грн.
Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 44,99 грн, ПУМБ по коммерческому курсу – 45,00 грн и Monobank – 45,03 грн.
Дороже всего американскую валюту продает ПУМБ в отделениях – 45,20 грн.
Если покупать евро, самый низкий курс предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,03 грн. Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 52,15 грн, Monobank – 52,30 грн, ПриватБанк для карт – 52,35 грн и ПУМБ – 52,40 грн.
Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн.
Далее следует Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,65 грн, Monobank – 44,63 грн, ПУМБ в отделениях – 44,60 грн, Ощадбанк для карт – 44,60 грн, ПриватБанк для карт – 44,54 грн, а в отделениях ПриватБанка – 44,39 грн.
Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,75 грн. Далее следуют ПУМБ – 51,70 грн, Ощадбанк для карт – 51,65 грн, Monobank – 51,60 грн, ПриватБанк для карт – 51,54 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,15 грн.
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