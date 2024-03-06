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Где украинцы хранят свои сбережения: рейтинг банков

Фото: украинцы хранят деньги в основном в государственных банках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 55 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 665,6 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

За месяц объем сократился на 28,9 млрд гривен за счет сокращение до востребования, а объем срочных депозитов остался на прежнем уровне. Незначительное сезонное сокращение вызвано тем, что граждане в январе тратят деньги, полученные в декабре в виде премий и других выплат.

Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 378,2 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 184,3 млрд гривен на третьем частный Универсал Банк - 62,9 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 58,6 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,6 млрд гривен и частный ПУМБ - 46,1 млрд гривен.

Обсуждение "оттока" вкладов

Напомним, в феврале глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне якобы сократились за январь на 51,3 млрд гривен.

По мнению Гетманцева, к такому сокращению могло привести "определенный негативный эффект", который связан с нормами законопроекта о мобилизации.

Однако заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай заявила, что незначительный отток вкладов не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением, характерным для этого периода и в предыдущие годы.

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