Где украинцы хранят деньги и в какой валюте: свежий рейтинг банков

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,0 млн вкладчиков, которые хранили 507, млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,0 млн вкладчиков, сума - 208,3 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 9,0 млн вкладчиков, сума - 100,4 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,3 млн, сума - 77,7 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,3 млн, сума - 62,1 млрд гривен.

Ставки и валюта вкладов

По данным НБУ, на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,5 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,2 млн вкладов на 866 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 481 млрд гривен.

Ставки по вкладам

По данным НБУ, в ноябре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 9,6% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,0% годовых. Однако за 2024 год курс доллара вырос на 10,7%.

Инфляция уже превысила 10%, и доходность банковских вкладов перестала покрывать рост цен.