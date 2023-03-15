Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 54,2%. В этом госбанке получают деньги 4,527 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (35,8%, пенсии получают 2,989 млн человек).

В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 330,5 тысяч человек (4,0%). В остальных банках получают выплаты 502,9 тысяч человек (6,0%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-февраль 2021 года составила 81,9 млрд гривен, что на 22,1% больше, чем в 2021 году (67,1 млрд гривен).