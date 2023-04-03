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Где украинцы могут оформить за границей паспорта: адреса подразделений

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Европа, Понедельник 03 апреля 2023 04:44
Где украинцы могут оформить за границей паспорта: адреса подразделений Фото: украинцам рассказали, где можно оформить паспорт гражданина Украины за границей (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить паспорт гражданина Украины (ID-карту) в подразделениях государственного предприятия "Документ", размещенных за пределами Украины. В настоящее время такие представительства работают в Польше, Турции, Словакии и Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Гражданин Украины, которому во время пребывания за границей исполнилось 18 лет и не получивший паспорт, может обратиться в обособленное подразделение ГП "Документ" для его оформления впервые только при наличии у него документов с фотоизображением (в частности, паспорта гражданина Украины для выезда за границу)", - говорится в сообщении.

В настоящее время такие представительства работают в Польше, Турции, Словакии и Чехии.

Где украинцы могут оформить за границей паспорта: адреса подразделений

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как украинцам получить карту налогоплательщика за границей.

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