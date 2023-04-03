Где украинцы могут оформить за границей паспорта: адреса подразделений
Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить паспорт гражданина Украины (ID-карту) в подразделениях государственного предприятия "Документ", размещенных за пределами Украины. В настоящее время такие представительства работают в Польше, Турции, Словакии и Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Гражданин Украины, которому во время пребывания за границей исполнилось 18 лет и не получивший паспорт, может обратиться в обособленное подразделение ГП "Документ" для его оформления впервые только при наличии у него документов с фотоизображением (в частности, паспорта гражданина Украины для выезда за границу)", - говорится в сообщении.
В настоящее время такие представительства работают в Польше, Турции, Словакии и Чехии.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как украинцам получить карту налогоплательщика за границей.
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