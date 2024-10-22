Где в Украине самое дорогое жилье: названы топ-5 городов

Цены на квартиры в Украине продолжают расти. За последние полгода стоимость жилья в большинстве регионов выросла как на первичном, так и на вторичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Стоимость жилья в новостройках

Цены на новостройки в Украине продолжают расти. Самая высокая стоимость квадратного метра зафиксирована во Львове – 56 тысяч гривен, что на 5% больше, чем полгода назад.

На втором месте оказался Киев, где средняя цена за квадратный метр выросла на 8% и сейчас составляет 53 тысяч гривен.

Третье место занимает Ужгород с ценой 48 тысяч гривен за квадратный метр, что на 11% больше, чем полгода назад.

Четвертое место занимает Днепр, где стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 6% и составляет 45 тысяч гривен.

Пятую позицию разделили Винница и Кропивницкий. В Виннице средняя цена за квадратный метр поднялась на 9% и сейчас составляет 41 тысячу гривен, тогда как в Кропивницком цены снизились на 6%, достигнув той же отметки в 41 тысячу гривен.

Средние цены на 1 кв. м в новостройках в разных регионах Украины (данные - ЛУН)

Стоимость жилья на вторичном рынке

Самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине продаются во Львове, где средняя стоимость квадратного метра составляет 65 тысяч гривен. За последние полгода цены поднялись на 5%.

На втором месте – Киев, где средняя цена снизилась на 6% и сейчас составляет 60 тысяч гривен за квадратный метр.

Третье место занимает Ужгород, где стоимость квадратного метра выросла на 4% и достигла 55 тысяч гривен.

Черновцы заняли четвертое место с ценой 48 тысяч гривен за квадратный метр в однокомнатных квартирах на вторичном рынке.

Замыкает пятерку Винница, где цены упали на 1% и сейчас составляют 45 тысяч гривен за квадратный метр.

Средние цены за 1 кв. м на вторичном рынке в разных регионах Украины (данные – ЛУН)