Где в Украине самое дорогое жилье: названы топ-5 городов
Цены на квартиры в Украине продолжают расти. За последние полгода стоимость жилья в большинстве регионов выросла как на первичном, так и на вторичном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .
Стоимость жилья в новостройках
Цены на новостройки в Украине продолжают расти. Самая высокая стоимость квадратного метра зафиксирована во Львове – 56 тысяч гривен, что на 5% больше, чем полгода назад.
На втором месте оказался Киев, где средняя цена за квадратный метр выросла на 8% и сейчас составляет 53 тысяч гривен.
Третье место занимает Ужгород с ценой 48 тысяч гривен за квадратный метр, что на 11% больше, чем полгода назад.
Четвертое место занимает Днепр, где стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 6% и составляет 45 тысяч гривен.
Пятую позицию разделили Винница и Кропивницкий. В Виннице средняя цена за квадратный метр поднялась на 9% и сейчас составляет 41 тысячу гривен, тогда как в Кропивницком цены снизились на 6%, достигнув той же отметки в 41 тысячу гривен.
Средние цены на 1 кв. м в новостройках в разных регионах Украины (данные - ЛУН)
Стоимость жилья на вторичном рынке
Самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине продаются во Львове, где средняя стоимость квадратного метра составляет 65 тысяч гривен. За последние полгода цены поднялись на 5%.
На втором месте – Киев, где средняя цена снизилась на 6% и сейчас составляет 60 тысяч гривен за квадратный метр.
Третье место занимает Ужгород, где стоимость квадратного метра выросла на 4% и достигла 55 тысяч гривен.
Черновцы заняли четвертое место с ценой 48 тысяч гривен за квадратный метр в однокомнатных квартирах на вторичном рынке.
Замыкает пятерку Винница, где цены упали на 1% и сейчас составляют 45 тысяч гривен за квадратный метр.
Средние цены за 1 кв. м на вторичном рынке в разных регионах Украины (данные – ЛУН)
Ранее РБК-Украина рассказывало, что программа кредитования єОселя способствует активизации продажи жилья в новостройках Киева. Несмотря на военное время и замедление рынка, выгодные условия кредита поддерживают стабильный спрос на новые квартиры.
Напомним, что в октябре средняя стоимость 1 кв. м недвижимости в Киеве составляет 1500 долларов. Самым дорогим остается Печерский район, где цена достигает 2380 долларов за квадратный метр, а самым дешевым Деснянский район, где "квадрат" стоит 1040 долларов. РБК-Украина писало, как выглядят самые дешевые квартиры в столице.
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