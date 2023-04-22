Где в Украине больше всего предложений работы: рейтинг регионов

Лидером по количеству предложений работы сейчас является Киевская область. В марте 2023 года на сайте Work.ua размещено 22 787 вакансий из региона.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные.
Далее в рейтинге идут:
Однако количество вакансий в прифронтовых областях начинает увеличиваться.
На портале Work.ua приводят статистику увеличения предложений работы в марте 2023 в Николаевской 975 (+32% по сравнению с февралем 2023) и Херсонской области - 119 вакансий (+21%).
В то же время, среди претендентов самая большая конкуренция - в Киевской области. Также многие ищут работу в Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях.
Самая низкая конкуренция - в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.
Напомним, по данным Work.ua, если в прошлом году средняя заработная плата по Украине составляла 15 тысяч гривен, то в марте 2023 года это уже 16 тысяч гривен. Самые большие зарплаты в Украине предлагают работникам IT сферы.
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