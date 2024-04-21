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Где в Украине действуют графики отключений 21 апреля

Фото: где в Украине действуют графики отключений 21 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

21 апреля в Украине действуют графики отключений электроэнергии в Харьковской области и в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Так, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге.

"Ограничения в этих регионах действуют и сегодня", - говорится в сообщении.

Энергетики добавили, что на текущие сутки дефицит электроэнергии и привлечение аварийной помощи не планируется.

"Также не планируется ограничение для бытовых и промышленных потребителей (кроме Харьковской области и Кривого Рога)", - добавили в министерстве.

Как помочь энергосистеме

Российские войска в последний месяц целенаправленно атакуют энергосистему в Украине. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины. Разрушено 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

Сейчас энергосистема Украины  нуждается в экономии потребления. В частности, украинцев просят ограничить использование электроприборов на три часа вечером - с 19:00 до 22:00. В тоже время украинцам рассказали, как оставаться на связи несмотря на отключения.

При этом министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что оккупанты не остановятся в своих атаках.

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