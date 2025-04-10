Где в Украине будет теплее всего 10 апреля: прогноз синоптика удивил
Сегодня, 10 апреля, в Украине температура будет разной в зависимости от региона. При этом теплее всего будет не на юге.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины снег, сильный ветер и кратковременные метели", - рассказала она.
В восточных областях и в Днепропетровской области дождь и мокрый снег, ситуация на дорогах и в сосудах может осложниться - внимательно.
Днем температура воздуха составит:
- на севере +1...+4 градусов;
- на западе +3...+7 градусов;
- в центральных областях +2....+6, в Днепропетровской области +5...+8 градусов;
- в южной части +5...+9, в Одесской области +4...+6 градусов;
- в восточных областях +5...+10 градусов.
Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях - юго-западный, порывистый, временами штормовые порывы до 15-20 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве 10 апреля ожидается снег, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый. Днем в четверг +1...+3 градусов.
Похолодание в Украине
Уже несколько дней в Украине держится похолодание. Причем оно проявляется не только в заморозках, в части регионов также выпал снег.
Из-за резкого похолодания в Украине сильно возросло потребление электроэнергии. На этом фоне в сети заговорили о возможном возвращении отключений света и даже почасовых графиков.
Подробнее о том, стоит ли ждать отключений света в действительности из-за похолодания - читайте в материале РБК-Украина.
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