Где в Украине будет теплее всего 10 апреля: прогноз синоптика удивил

Сегодня, 10 апреля, в Украине температура будет разной в зависимости от региона. При этом теплее всего будет не на юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины снег, сильный ветер и кратковременные метели", - рассказала она.

В восточных областях и в Днепропетровской области дождь и мокрый снег, ситуация на дорогах и в сосудах может осложниться - внимательно.

Днем температура воздуха составит:

на севере +1...+4 градусов;

на западе +3...+7 градусов;

в центральных областях +2....+6, в Днепропетровской области +5...+8 градусов;

в южной части +5...+9, в Одесской области +4...+6 градусов;

в восточных областях +5...+10 градусов.

Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях - юго-западный, порывистый, временами штормовые порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве 10 апреля ожидается снег, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый. Днем в четверг +1...+3 градусов.