Где сегодня самый дешевый доллар и евро: курс валют в банках и обменниках на 21 сентября

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 21 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,88 грн для продажи (+1 коп. к предыдущему рабочему дню) и 44,75 грн для покупки (без изменений).

Евро в обменниках сегодня продают по 52,00 грн. (+5 коп.), а покупают – по 51,75 грн. (+5 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 21 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а покупает по 44,30 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 44,84 грн (-20 коп.), а покупки – 44,45 грн (без изменений).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,70 грн. (-10 коп.), а продать банку – по 50,70 грн. (-10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,81 грн (без изменений), а покупки – 50,99 грн (-4 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн (без изменений), а покупает по 44,55 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 44,99 грн (без изменений), а покупки – 44,50 грн (без изменений).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,75 грн (-5 коп.), а продать – по 51,10 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 51,90 грн (-5 коп.), а покупки – 51,10 грн (без изменений).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,10 грн (без изменений), а покупает по 44,50 грн (без изменений). По коммерческому курсу доллар продают по 44,90 грн (+10 коп.), а покупают по 44,60 грн (+10 коп.).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,80 грн (-10 коп.), а продать банку – по 51,10 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,83 грн. (-17 коп.), а покупает по 44,43 грн. (-17 коп.). Евро продают по 51,77 грн. (-3 коп.), а покупают по 51,07 грн. (-3 коп.).

Фото: курс валют в банках 21 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Если покупать доллары, самый низкий курс продаж среди приведенных банковских предложений сегодня в ПриватБанке для карт – 44,84 грн.

Далее следуют ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн, ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,90 грн, Ощадбанк для карт – 44,99 грн, ПУМБ по наличному курсу – 45,10 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс продаж среди приведенных банков имеет ПриватБанк в отделениях – 51,70 грн.

Далее следуют ''Мобильный Ощад'' – 51,75 грн, Monobank – 51,77 грн, ПУМБ – 51,80 грн, ПриватБанк для карт – 51,81 грн и Ощадбанк для карт – 51,90 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,60 грн.

Далее следуют ''Мобильный Ощад'' – 44,55 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 44,50 грн, ПриватБанк для карт – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,30 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через ПУМБ и Ощадбанк – по 51,10 грн.

Далее следуют Monobank – 51,07 грн, ПриватБанк для карт – 50,99 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,70 грн.

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