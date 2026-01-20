Где самая сложная ситуация со светом после массированного удара РФ: что говорят в Минэнерго

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители в городе Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях", - отметили в Минэнерго.

Отмечается, что самой сложной остается ситуация в столичном регионе. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.

Кроме того, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.

Уровень потребления

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 20 января, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - в понедельник.

Вчера, 19 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,1% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 16 января. Причина - больший объем вынужденно примененных ограничений.