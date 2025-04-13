Где мощи Ярослава Мудрого и почему их хочет Россия: ответ из Софии Киевской

Как россияне "охотятся" за мощами Ярослава Мудрого

Мощи Ярослава Мудрого давно не дают покоя россиянам, - это им крайне нужно для присвоения историй.

"Россияне хотели выкупить мощи Ярослава Мудрого за 2 миллиона долларов, потому что им надо материальную основу для подтверждения "своей истории", почему Владимир Креститель стоит у кремлевской стены. Это же ни в какие каноны исторически не вписывается. Ведь место и Владимира, и Ярослава здесь, в Киеве, столице Руси-Украины", - рассказывает Куковальская.

Гендиректор "Софии" считает, что надо возвращать своих героев, святых, историю, поскольку на этом стоит Украина, базируются национальное сознание и идентичность.

Саркофаг Ярослава Мудрого

В 2009 году в национальном заповеднике "София Киевская" был вскрыт саркофаг Ярослава Мудрого. Ученые из Украины, Швеции, Великобритании и США тогда заявили о намерении воссоздать внешность киевского князя с помощью современных методов компьютерной графики и определить год захоронения.

Рядом с останками князя был обнаружен мужской череп и части женского скелета. По словам Нели Куковальской, шведские ученые уверены, что там лежит их принцесса Ингерда, которая была женой Ярослава Мудрого.