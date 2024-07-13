Где лучше покупать подержанный автомобиль: изучаем все варианты

Ситуация на вторичном рынке в Украине такова, что от места, где вы будете покупать автомобиль с пробегом, во многом зависит модель и возраст автомобиля, который вам удастся найти. Ну и ее цена тоже.

Важный момент: юридическое заключение сделки купли-продажи по состоянию на сегодняшний день происходит как правило в одном месте – сервисном центре МВД. Где-то рядом обычно осуществляется и получение покупателем документов, а продавцом денег – конечно, если вы не выбрали покупку по схеме "по техпаспорту" или "по доверенности". Однако здесь мы будем говорить именно о подборе конкретного экземпляра без связи с тем, каким образом потом изменится его, так сказать, правовой статус.

Сайты объявлений

Самый широкий выбор подержанных автомобилей предлагают несколько украинских интернет-площадок объявлений. Одновременно здесь и самая высокая вероятность стать жертвой преступления, потому что у продавца-мошенника в этом случае больше шансов сохранить инкогнито. Непосредственно собственно владельцы автомобилей здесь представлены в большем количестве. И отличить их от перекупщиков можно даже по телефону, расспросив детали по истории конкретного данного автомобиля: ненастоящий владелец будет путаться в пояснениях. Также будьте готовы услышать, что интересное вам авто уже продано, но есть другое, еще лучше, хотя и немного подороже. И если вас заинтересовал какой-нибудь "лот", договаривайтесь об осмотре в безопасном месте.

Авторынок

Здесь необъятный выбор автомобилей, особенно если приехать в один из западноукраинских регионов, где работает огромное количество перегонщиков подержанных машин из-за границы. Преимущества данной площадки – вы видите все варианты покупки своими глазами и можете сравнить их, просто переходя от одной машины к другой. Минус – на небольших рынках может не найтись именно та модель и комплектация, которую вы ищете. Также не очень хорошо, что на рынках обычно машины продают в основном профессиональные торговцы-перекупщики. А они, в отличие от обычных граждан – предыдущих владельцев, умеют маскировать недостатки машин и добавляют в реальную стоимость свою наценку (10–15%).

Маклер-перекупщик

Многим покупателям сделка с этими бизнесменами не нравится, но обойтись без них с каждым годом все труднее. Однако такие маклеры полезны тем, что помогают покупателю сэкономить время. Тем более что все чаще встречаются перекупщики, которые берутся подобрать нужный автомобиль в оговоренные сроки. Если определенное завышение цены для вас не катастрофическое, то такой вариант будет вполне разумным, поскольку эти люди хорошо знают свое дело. Главное здесь – не доверяться этим ребятам безоговорочно, поскольку часто их бизнес построен на некоторых преувеличениях и умении убеждать клиента.

Трейд-ин

Единственный цивилизованный способ приобретения автомобиля с пробегом и он же – самый распространенный в Украине. Подразумевается, что можно прийти в официальный дилерский центр, который помимо новых авто торгует машинами по системе трейд-ин (выкупленными у клиента, избравшего себе в этом салоне новую машину). Такие авто проверяются профессионалами центра и на предмет юридической чистоты, и в плане технического состояния, а порой даже относительно реальности показаний одометра. Здесь встречаются машины с прозрачной сервисной историей, с известными предыдущими владельцами. Да, это один из самых дорогих вариантов покупки, однако большинство рисков здесь отсутствует.

Кратко

Какой бы способ подбора машины с пробегом вы ни использовали, вам нужно учесть несколько нюансов. Во-первых, вы должны знать самые слабые места модели, которую вы ищете, и проверять их у каждого случившегося экземпляра. Во-вторых, железное правило при покупке неновой машины – иметь определенную сумму денег сверх цены продавца – на устранение первых проблем, которые обязательно будут обнаружены после покупки. И наконец, отложите в своем сознании, что автомобилей с реальным пробегом на вторичном рынке нет. Ну, на самом деле они есть, но их настолько мало, что пусть лучше вам будет приятным сюпризом честный пробег на одометре авто, которое вы приобрели.