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Где и когда будет побеждать Магучих. Бриллиантовая лига анонсировала сезон-2025

Фото: Награды Бриллиантовой лиги (diamondleague.com)
Автор: Андрей Костенко

Самый престижный легкоатлетический чемпионат планеты опубликовал график серии турниров в следующем году. Сезон бриллиантовой лиги будет состоять из 14-ти этапов и финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Начнется сезон с двух этапов в Китае: 26 апреля спортсменов примет Сямэнь, а 3 мая – Шанхай. Затем последуют этапы в Катаре и Марокко.

Европа впервые будет принимать старты в июне, а в дальнейшем покинут континент атлеты только один раз – 5 июля этап состоится в Юджине (США). Последний зачетный старт намечен на 22 августа. А уже 27-28 августа состоится финал, который примет швейцарский Цюрих.

Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2025

  • 26 апреля, Сямэнь (Китай)
  • 3 мая, Шанхай (Китай)
  • 16 мая, Доха (Катар)
  • 25 мая, Рабат (Марокко)
  • 6 июня, Рим (Италия)
  • 12 июня, Осло (Норвегия)
  • 15 июня, Стокгольм (Швеция)
  • 20 июня, Париж (Франция)
  • 5 июля, Юджин (США)
  • 11 июля, Монако
  • 19 июля, Лондон (Великобритания)
  • 16 августа, Силезия (Польша)
  • 20 августа, Лозанна (Швейцария)
  • 22 августа, Брюссель (Бельгия)
  • 27-28 августа, финал, Цюрих (Швейцария)

 

Кто из украинцев триумфовал в Бриллиантовой лиге

В 2010 году Бриллиантовая лига заменила другую серию – Золотую лигу, существовавшую в 1998-2009 гг. Серия стартов в рамках соревнований обычно состоит из 14 этапов. За главный приз борются представители 9-ти беговых и 7-ми технических легкоатлетических дисциплин – как у мужчин, так и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена только на 7-ми из 14-ти этапов.

Украинские атлеты шесть раз становились победителями Бриллиантовой лиги. Половина из этих успехов – на счету Ярославы Магучих, которая триумфовала в прыжках в высоту в 2022, 2023 и 2024 годах.

В 2011 году в тройном прыжке победила Ольга Саладуха. А в 2013 и 2019 годах лучшими были прыгуны в высоту – Богдан Бондаренко и Андрей Проценко соответственно.

Ранее Магучих получила еще одну награду за Бриллиантовую лигу.

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Легкая атлетикаЯрослава Магучих