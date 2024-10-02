Где и когда будет побеждать Магучих. Бриллиантовая лига анонсировала сезон-2025

Начнется сезон с двух этапов в Китае: 26 апреля спортсменов примет Сямэнь, а 3 мая – Шанхай. Затем последуют этапы в Катаре и Марокко.

Европа впервые будет принимать старты в июне, а в дальнейшем покинут континент атлеты только один раз – 5 июля этап состоится в Юджине (США). Последний зачетный старт намечен на 22 августа. А уже 27-28 августа состоится финал, который примет швейцарский Цюрих.

Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2025

26 апреля, Сямэнь (Китай)

3 мая, Шанхай (Китай)

16 мая, Доха (Катар)

25 мая, Рабат (Марокко)

6 июня, Рим (Италия)

12 июня, Осло (Норвегия)

15 июня, Стокгольм (Швеция)

20 июня, Париж (Франция)

5 июля, Юджин (США)

11 июля, Монако

19 июля, Лондон (Великобритания)

16 августа, Силезия (Польша)

20 августа, Лозанна (Швейцария)

22 августа, Брюссель (Бельгия)

27-28 августа, финал, Цюрих (Швейцария)

Кто из украинцев триумфовал в Бриллиантовой лиге

В 2010 году Бриллиантовая лига заменила другую серию – Золотую лигу, существовавшую в 1998-2009 гг. Серия стартов в рамках соревнований обычно состоит из 14 этапов. За главный приз борются представители 9-ти беговых и 7-ми технических легкоатлетических дисциплин – как у мужчин, так и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена только на 7-ми из 14-ти этапов.

Украинские атлеты шесть раз становились победителями Бриллиантовой лиги. Половина из этих успехов – на счету Ярославы Магучих, которая триумфовала в прыжках в высоту в 2022, 2023 и 2024 годах.

В 2011 году в тройном прыжке победила Ольга Саладуха. А в 2013 и 2019 годах лучшими были прыгуны в высоту – Богдан Бондаренко и Андрей Проценко соответственно.