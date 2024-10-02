Магучих получила еще одну награду за Бриллиантовую лигу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Олимпийская чемпионка Парижа признана лучшей спортсменкой страны в сентябре. Также лауреатом стал юный борец Егор Якушенко.

Магучих в первый месяц осени выиграла финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Именно это достижение 23-летней легкоатлетки оказалось решающим в выборе победителя.

Сезон-2024 стал для спортсменки из Днепра триумфальным. Она завоевала дебютное "золото" Олимпийских игр, превзошла мировой рекорд, который держался 37 лет, а также выиграла свой третий титул Бриллиантовой лиги в карьере.

Рекордсменка мира уже в третий раз отмечена НОК в текущем году – ее назвали лучшей также в июне и августе. Личная наставница Магучих – Татьяна Степанова – стала лучшим тренером ушедшего месяца.

Фото: Егор Ярошенко (facebook.com/greco.rome)

В другой номинации – Лучший юный спортсмен месяца – также не в первый раз победил борец греко-римского стиля Якушенко. Он был отмечен в июле после победы на юниорском чемпионате Европы.

Теперь же получит награду за триумф на юниорском чемпионате мира в весовой категории до 97 кг. Его личный тренер, Николай Еларинов, отмечен как лучший тренер юного спортсмена.