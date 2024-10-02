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Магучих получила еще одну награду за Бриллиантовую лигу

Киев, Среда 02 октября 2024 13:29
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Магучих получила еще одну награду за Бриллиантовую лигу Фото: Ярослава Магучих в финале Бриллиантовой лиги (European Athletics)
Автор: Андрей Костенко

Легкоатлетка Ярослава Магучих заслужила специальную награду от Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Олимпийская чемпионка Парижа признана лучшей спортсменкой страны в сентябре. Также лауреатом стал юный борец Егор Якушенко.

Магучих в первый месяц осени выиграла финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Именно это достижение 23-летней легкоатлетки оказалось решающим в выборе победителя.

Сезон-2024 стал для спортсменки из Днепра триумфальным. Она завоевала дебютное "золото" Олимпийских игр, превзошла мировой рекорд, который держался 37 лет, а также выиграла свой третий титул Бриллиантовой лиги в карьере.

Рекордсменка мира уже в третий раз отмечена НОК в текущем году – ее назвали лучшей также в июне и августе. Личная наставница Магучих – Татьяна Степанова – стала лучшим тренером ушедшего месяца.

Магучих получила еще одну награду за Бриллиантовую лигу

Фото: Егор Ярошенко (facebook.com/greco.rome)

В другой номинации – Лучший юный спортсмен месяца – также не в первый раз победил борец греко-римского стиля Якушенко. Он был отмечен в июле после победы на юниорском чемпионате Европы.

Теперь же получит награду за триумф на юниорском чемпионате мира в весовой категории до 97 кг. Его личный тренер, Николай Еларинов, отмечен как лучший тренер юного спортсмена.

Ранее стало известно, сколько украинцы заработали за сезон Бриллиантовой лиги.

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НОК Украины Ярослава Магучих
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