Де-факто соглашение действует: России не удалось заблокировать "зерновой коридор"

"Они просто останавливают участие в зерновом соглашении, это не означает, что оно заблокировано. С учетом этой ситуации ООН и турецкая сторона предложили проводить проверку самостоятельно, без привлечения украинской и российской сторон. И сейчас стоящие на рейде суда подлежат проверке в двустороннем составе. Мы это согласовали, российской стороне просто сообщили", - сказал Боднар.

По его словам, Россия продолжит искать повод сорвать зерновое соглашение в попытках достичь преференций для себя.

"Мы видим, что мировое сообщество на это не повелось. Все заявления из ключевых столиц звучат с призывом к России отказаться от шантажа… Сейчас проверка продолжается. Де-факто соглашение действует", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина заключала соглашение с ООН и Турцией, поэтому в данном случае, с юридической точки зрения, нет перерыва в ее выполнении.