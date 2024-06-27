Где в Европе дороже всего снимать квартиру: топ 10 городов по стоимости жилья

Как изменились цены на жилье в городах ЕС

В европейских городах продолжают расти цены на жилье, но не так интенсивно, как в прошлом году. В первом квартале 2024 года рост наблюдался на уровне 3,8% в годовом исчислении. В конце 2023 года повышение было на уровне 5,8%. По типу недвижимости цены на аренду больших квартир выросли на 3,9%, комнат – на 3,2%, квартир-студий – на 4,4%.

"Хотя инфляция недавно снизилась, она продолжает оказывать давление на кошельки арендаторов. В то же время рост затрат на строительство создает риск для планов расширения городов", – говорит генеральный директор HousingAnyhwere Джорди Зельманн.

Международный индекс HousingAnywhere анализирует колебания цен на комнаты, квартиры с 1-3 спальнями и квартиры-студии, которыми заинтересовались потенциальные арендаторы. Там проанализировали тысячи предложений в 28 городах Европы в 11 странах. В 62% из них в цену за аренду входят и коммунальные услуги.

Из всех проанализированных квартир 59% были однокомнатными, 31% – двухкомнатными и 10% – трехкомнатными. Приблизительно 97% перечисленных объектов были полностью с мебелью. Большинство квартир сдавали молодым специалистам и студентам.

Фото: Стоимость аренды квартир растет по всей Европе (unsplash.com)

5 городов с высокими ценами на недвижимость

Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт неизменно входят в список из 10 самых дорогих городов по ценам на квартиры. Это еще и говорит о проблемах с доступностью жилья в Нидерландах и Германии, пишут аналитики.

"Среди всех городов в первой десятке цены на типы недвижимости снизились только в Мюнхене. Хотя Амстердам остается самым дорогим городом для аренды среди всех 28 проанализированных городов, цены на квартиры-студии в этом городе незначительно снизились – на 0,6%", – говорится в отчете.

Амстердам и Рим остаются городами, где снимать жилье дороже всего. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 0,1% и 2,6% соответственно. В Турине и Валенсии зафиксировали самый высокий рост арендной платы по сравнению с прошлым годом на 37,5% и 33,3%, но остаются среди европейских городов с самыми низкими арендными ставками (1100 и 1400 евро).

После значительного роста цен в Лиссабоне жилье подешевело на 21,1%. Этот город занимает 9 строчку. Средняя стоимость аренды квартир в Лиссабоне – 1700 евро. В Париже – самые высокие цены за квадратный метр – 42,7 евро, за ним следует Мюнхен – 33,4 евро.

Фото: Топ 10 городов Европы по стоимости аренды (скриншот с сайта housinganywhere.com)

В некоторых городах Германии жилье подешевело. К примеру, в Штутгарте стоимость аренды снизилась на 26,2%, а в Берлине – на 7,7%.

В ряде городов Италии, наоборот, наблюдается резкий рост цен. Болонья занимает пятое место среди самых дорогих городов по ценам на аренду квартир-студий (рост на 25%). Рим занимает девятую позицию со средней арендной платой в 1200 евро (рост на 20%).

В Мадриде жилье подорожало по сравнению с прошлым годом на 13,7%. В Валенсии квартиры подорожали на 23% со средней арендной платой в 800 евро в месяц.