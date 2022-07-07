Де Дзербі покинув "Шахтар", – інсайдер

43-річний тренер нібито розірвав контракт із "гірниками". Торік він підписав із українським грандом угоду на два роки.

Де Дзербі очолив "Шахтар" у травні 2021-го. Під його керівництвом донеччани здобули Суперкубок України та завершили на першій сходинці перерваний повномасштабної війною сезон 2021/22. Натомість у Лізі чемпіонів "гірники" фінішували останніми в квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом".

Тренерська кар'єра Де Дзербі розпочалася зі скромного "Дарфо Боаріо" в листопаді 2013 року. Пізніше він тренував "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" та "Сассуоло". На чолі "нероверді" італієць закінчив 8-м у Серії А 2020/21.

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Срна пригрозив ФІФА судовою тяганиною через дискримінаційні трансферні правила. Керівництво "гірників" незадоволене нормами, що дозволили легіонерам самостійно призупиняти контракти з українськими клубами.