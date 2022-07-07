RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де Дзербі покинув "Шахтар", – інсайдер

Фото: Роберто Де Дзербі пропрацював у "Шахтарі" рік (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі не працюватиме з донецьким "Шахтарем" у прийдешньому сезоні.

Про це заявив авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gianlucadimarzio.com.

43-річний тренер нібито розірвав контракт із "гірниками". Торік він підписав із українським грандом угоду на два роки.

Де Дзербі очолив "Шахтар" у травні 2021-го. Під його керівництвом донеччани здобули Суперкубок України та завершили на першій сходинці перерваний повномасштабної війною сезон 2021/22. Натомість у Лізі чемпіонів "гірники" фінішували останніми в квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом".

Тренерська кар'єра Де Дзербі розпочалася зі скромного "Дарфо Боаріо" в листопаді 2013 року. Пізніше він тренував "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" та "Сассуоло". На чолі "нероверді" італієць закінчив 8-м у Серії А 2020/21.

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Срна пригрозив ФІФА судовою тяганиною через дискримінаційні трансферні правила. Керівництво "гірників" незадоволене нормами, що дозволили легіонерам самостійно призупиняти контракти з українськими клубами.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарУПЛФутбол