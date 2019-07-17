DCH Ярославського підтримала турнір 12 жіночих команд Європи з регбі-7 в Харкові

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, приділяє велику увагу розвитку регбі в Україні, виступила генеральним партнером турніру, який збере в Харкові 12 найсильніших європейських жіночих команд з регбі-7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи.

Як наголошується, 20-21 липня на стадіоні "Динамо" в Харкові пройде другий тур жіночого чемпіонату Європи з регбі-7 в дивізіоні "GRAND PRIX SERIES". Кращі жіночі збірні європейського континенту на харківській арені змагатимуться за звання чемпіона Європи з регбі-7.

Турнірна сітка 2-го туру "GRAND PRIX SERIES" виглядає наступним чином:

Розклад ігор на 20 липня групи "А", у якій змагаються збірні Франції, Шотландії, Польщі та України за київським часом: 11:28 — Шотландія – Польща, 11:50 — Франція – Україна, 14:13 — Франція – Польща, 14:35 — Шотландія – Україна, 16:58 — Франція – Шотландія, 17:20 — Польща – Україна.

"Ми дуже раді, що нам випала честь грати вдома в такому серйозному і представницькому турнірі. У нашій групі головним фаворитом є збірна Франції, а з Шотландією і Польщею, я думаю, у нас шанси приблизно рівні, — розповіла про участь у харківському турі європейської першості капітан збірної України Ольга Суркова. — Дуже сподіваємося на підтримку харків'ян і будемо боротися у кожній грі за перемогу".

Збірна України вже прибула до Харкова і почала підготовку до майбутніх матчів чемпіонату. У складі команди до тренувань приступили 13 гравців, двоє з них харків'янки - Анастасія Скорик і Юлія Іващенко. Інші дівчата представляють міста Київ і Одесу.

"Звичайно мені і Юлі дуже приємно, що цей турнір пройде саме в Харкові, — поділилася Анастасія Скорик. — Адже вдома, як говориться, і стіни допомагають, особливо якщо матчі проводяться в твоєму рідному місті. Впевнена, що підтримати нас прийдуть мої рідні, близькі, друзі та знайомі. Дуже сподіваюся, що трибуни стадіону "Динамо" зберуть багато глядачів, причому не тільки харківських любителів регбі, а й з інших міст і нам буде приємно грати перед такою аудиторією".

Цей турнір є одним з етапів відбору до літніх Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо (Японія).

Квитки на матчі європейського жіночого першості з регбі-7, який пройде 20-21 липня в Харкові, можна придбати за цим посиланням.

В останні роки Харків отримав статус справжньої регбійної столиці України завдяки зусиллям президента харківського регбі-клубу "Олімп" протягом всієї його історії відомого українського бізнесмена і мецената, президента і засновника групи DCH Олександра Ярославського.

Відзначається, що завдяки йому харківський "Олімп" є найтитулованішим українським регбійним клубом, який зібрав величезну колекцію високих спортивних нагород і домігся стабільних видатних результатів. Спортсмени харківського регбі-клубу Ярославського складають кадрову основу національної збірної України з регбі, яку очолює тренер "Олімпу" — Валерій Кочанов.

На сьогодні "Олімп" — 14-кратний чемпіон України з регбі-15 (у 2005, 2006, 2007-08, 2008-90, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр..), дев'ятиразовий — з регбі-7 (у 2008, 2011, 2012, 2013. 2014, 2015, 2016, 2017 і 2018-му), володар Кубка України з регбі-15 в 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 рр. і з регбі-7 у 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр ..