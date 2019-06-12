DCH Ярославського інвестує 1,5 млн дол. в музей участі Харкова в УЄФА Євро-2012

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба DCH)

Група офіційно оголосила про створення у місті музею

Група DCH Олександра Ярославського, яка в 2012 р. була генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до прийому європейської футбольної першості UEFA.EURO2012, офіційно оголосила про створення у місті музею доленосного для регіону турніру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи DCH.

Як повідомляється, заява приурочена до 7-річчя проведення Чемпіонату Європи з футболу в Україні та Польщі.

Перший матч континентальної футбольної першості відбувся в Харкові 9 червня 2012 р. між національними збірними Нідерландів і Данії.

В DCH повідомили, що експозиція музею буде містити артефакти турніру — документальні фото- і відеоматеріали, пам'ятні речі, пов'язані з проведенням Євро-2012, а також з перебуванням у місті зірок європейського футболу і розміщення тут регіонального штабу УЄФА. Передові інтерактивні рішення на основі технологій дозволять відвідувачам музею знову поринути в атмосферу незабутнього спортивного свята, який відкрив нову еру в розвитку Харкова.

"Ідея музею виникла, коли ми з командою колег, які займалися проектами Євро-2012, згадували ті часи. І прийшли до спільного висновку – турнір змінив долю міста. Завдяки тому, що УЄФА подарував Харкову щастя долучитися до європейської спортивної події вищого рівня, багато харків'ян побачили нові можливості, місто почало перетворюватися. Якщо є гарний аеропорт, можливість комфортно кудись злітати, подивитися світ, є стадіон, є впорядковані ділянки, за зразком яких облагороджуються інші території, хочеться жити, творити і розвиватися. Мало хто думає про спортивні змагання з точки зору їх впливу на економіку приймаючих міст і якість життя городян, але в Харкові саме так сталося – це очевидно. Тому ми вирішили дати харків'янам можливість згадати і відчути неймовірну атмосферу Євро-2012 завдяки спеціальному музею", — розповів Олександр Ярославський.

Відзначається, що прогрес у розвитку інфраструктури дозволив "першій столиці" за рішенням виконкому УЄФА змінити статус з резервного міста на приймаюче матчі місто Чемпіонату Європи з футболу.

Як відомо, ключові об'єкти інфраструктури турніру — сучасні стадіон, аеропорт, тренувальний табір і ін. — зводилися за рахунок приватних інвестицій DCH, загальна сума яких перевищила 300 млн доларів. Засновник, власник і президент DCH Олександр Ярославський виступив не тільки генеральним інвестором Євро-2012 в Харкові, але й офіційним координатором процесу підготовки до матчів континентальної футбольної першості.

DCH планує створити музей Євро-2012 на базі об'єктів, які були створені завдяки інвестиціям Ярославського у підготовку Харкова до цього турніру — Міжнародного аеропорту "Харків" і п'ятизіркового luxury-готелю Kharkiv Palace 5*, в якому в дні матчів розміщувався тимчасовий регіональний штаб УЄФА. Група DCH заявила про готовність інвестувати у створення музею близько 1,5 млн дол. В УЄФА високо оцінили ініціативу DCH.

"Харків в історії чемпіонату Європи з футболу 2012 року запам'ятався як виключно дисципліноване приймаюче місто. Більш того, це унікальний кейс, в якому існував єдиний центр управління будівництвом інфраструктури і були вкладені такі величезні приватні інвестиції. Для нас ініціатива DCH дуже цікава, ми віримо в її успіх. Ідея проекту сфокусована на маловідомій межі соціальної спортивних змагань – їх вплив на розвиток міст. Сподіваємося, що збірні матчів Євро-2012 в Харкові – Данії, Німеччини, Нідерландів, Португалії – допоможуть майбутньому музею, надавши експонати, сам музей буде довго радувати жителів і гостей Харкова", — розповів Мартін Каллен, операційний директор Євро-2012, а нині виконавчий директор UEFA Events SA, який прокоментував ініціативу Ярославського.

Згідно з офіційним повідомленням DCH, відкриття музейних експозицій Євро-2012 в Харкові заплановано на 5 грудня 2019 року. У цей день рівно 10 років тому відбулося урочисте відкриття домашньої арени футбольного клубу "Металіст", що належав Яославському — однойменного стадіону.

"Він став першим із серії об'єктів, завдяки якому харків'яни отримали підтвердження реальності планів проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в місті у конкурентній боротьбі з найбільшими містами України і Польщі", — йдеться в повідомленні DCH.