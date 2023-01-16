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ГБР обвинило поставщика в хищении продуктов для армии

Фото: сотрудники ГБР изъяли у предпринимателей 70 тонн продукции (dbr.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Государственное бюро расследований (ГБР) обвинило неназванное предприятие в хищении продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Силовики провели 70 обысков и изъяли 7 тонн продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным пресс-службы, "одно из частных предприятий" занималось поставкой продуктов более чем в 45 воинских частей и за полгода войны в 2022 году получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

"В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников", - утверждают в ГБР.

В ходе масштабной спецоперации ГБР провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, "которая уже была готова к перепродаже", а также почти 4 млн гривен в разной валюте, сообщили в пресс-службе.

В ГБР заявили, что "изъятые продукты будут переданы военным". "Также с целью возмещения ущерба изъяты десятки автомобилей на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

В настоящее время одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

"Досудебное расследование продолжается, решается вопрос по сообщению о подозрении другим фигурантам", - сообщили пресс-службе.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год предусмотрено финансирование деятельности Государственного бюро расследований в сумме 2,4 млрд гривен.

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