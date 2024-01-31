ГБР завершило расследование миллионной схемы по зарплатам в СИЗО Харькова. Что известно

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование по масштабным махинациям с зарплатами в одном из харьковских изоляторов временного содержания. Речь идет о присвоении более 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

"Начальник изолятора договорился с шестью подчиненными, что они могут получать заработную плату не выходя на работу. За это они должны были отдавать руководителю половину зарплаты", - рассказали в ведомстве.

Такая схема действовала около двух лет.

"Пока фигуранты официально находились в штате работников изолятора, они занимались своими личными делами, в частности, один из них работал таксистом", - говорят в ГБР.

По данным ведомства, деньги фигуранты переводили либо на счета супруги начальника, либо отдавали ему лично наличными.

"Общая сумма безосновательно выплаченной заработной платы составляет более 2 млн гривен. Все "работники" сейчас уволены", - говорят работники бюро.

Не первый случай

Как сообщалось, сообщено о подозрении начальнику штаба одной из воинских частей Николаевской области, незаконно выплатившему подчиненным почти 1 млн гривен из госбюджета.

Также СБУ задержала в Одесской области военного бухгалтера, присвоившего более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов. У него обнаружили автомобиль Audi Q7 и 2,5 млн грн на карточках его знакомых.