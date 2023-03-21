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ГБР заинтересовалось "серыми" схемами вывоза металлолома из Украины

Фото: ГБР заинтересовалось "серыми" схемами вывоза металлолома из Украины (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят расследование причастности работников Волынской таможни к незаконным схемам масштабного вывоза металлолома в страны ЕС, убытки от которых оцениваются в 350 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бюро.

"Компании, которые экспортируют металлолом в страны Евросоюза, могут получить сертификат EUR.1, если подтверждают украинское происхождение сырья. Он позволяет уменьшить уплату экспортных пошлин с EUR180 до EUR3 за тонну. Многие предприятия, которые не могли подтвердить происхождение сырья, предоставляли фиктивные документы, на основании которых работники таможни за вознаграждение оформляли экспортерам соответствующий сертификат", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, по оперативным данным, в течение 2022-2023 годов в результате действия такой схемы через Волынскую таможню в страны ЕС вывезли примерно 45 тысяч тонн металлолома, в результате чего государству нанесен ущерб на 350 млн грн. Процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.

"Начато уголовное производство по фактам злоупотреблений служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Предусмотрено статьей наказания - лишение свободы сроком от трех до шести лет", - отмечают в бюро.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" вынужденно остановил работу. Причина - дефицит металлолома, экспорт которого за январь-февраль-2023 был увеличен в 3,5 раза.

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