ДБР затримало заступника голови Печерського району

Його затримали за вимагання та одержання неправомірної вигоди

Правоохранители задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Во время досудебного расследования установлено, что за ежемесячную выплату в размере 20 тыс. гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности. Его задержали во время получения взятки.

По данным источников РБК-Украина, речь идет об Анатолии Невмержицком.

Напомним, в Киеве 11 января на взятке в 5 тыс. долларов задержали сотрудника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в 10 тыс. гривен чиновника Главного управления Государственной миграционной службы в Киеве. В частности, главный специалист требовал взятку от иностранца, который содержался в изоляторе временного содержания за незаконное пребывание на территории Украины. Чиновник обещал ускорить процедуру выдворения иностранца за пределы Украины.