RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР выявило новое имущество родственников Медведчука и Казака на 16 млн гривен

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд арестовал новую партию имущества предприятия "Бетонбуд", которое его владельцы - родные братья бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака скрыли от фискальных органов. Имущество передали управлению Национальному агентству по выявлению активов (АРМА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро исследований (ГБР).

"Правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. Общая стоимость выявленного имущества составляет почти 16 млн гривен", - пишет ГБР.

Отмечается, что ранее в управление государства также был передан завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 млн долларов. Предприятие уклонялось от уплаты налогов, направляя средства на поддержку войны России против Украины. 

Что известно о Медведчуке и Казаке

Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основатель запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Перед началом полномасштабной войны России против Украины ему было объявлено подозрение в государственной измене. До февраля 2022 Медведчук находился под домашним арестом, однако впоследствии скрылся. Позже его задержала Служба безопасности Украины (СБУ), а в сентябре экс-нардеп был обменен на защитников Мариуполя.

Жена Медведчука, Оксана Марченко, также сбежала в Россию. Она стала фигуранткой нескольких резонансных дел, в том числе подозревают ее в финансировании российских оккупантов. СБУ объявила Марченко в розыск.

Тарас Козак - соратник Медведчука, которого также подозревают в государственной измене. С начала полномасштабного вторжения он покинул Украину, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР