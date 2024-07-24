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ГБР разоблачило схему для демобилизации: «услугой» воспользовались 18 мобилизованных

Фото: ДБР разоблачило схему увольнения военнослужащих (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшему военному и работнику коммунального предприятия Каменского городского совета "Центр первичной медико-санитарной помощи №3" сообщено о подозрении из-за организации схемы, которая помогала военным уволиться со службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Что случилось

Подозреваемые подделывали документы с целью дальнейшего увольнения военнослужащего со службы. "Услуга" стоила 80 тысяч гривен. Дельцы выдавали солдатам сфальсифицированные справки о наличии инвалидности у их близких родственников, которые якобы нуждались в присмотре. 

В общем "услугами" воспользовались по меньшей мере 18 мобилизованных, 12 из которых были в конце концов уволены со службы. В том же числе, они получили за увольнение выплаты на сумму около 500 тысяч гривен. Еще шестеро военнослужащих подали фиктивные документы и ждали увольнения. 

 

Фото: ДБР разоблачило схему увольнения военнослужащих (t.me/DBRgovua)

Во время проведения обысков был выявлен факт изготовления около 150 фальшивых справок. Также правоохранители изъяли более 30 поддельных печатей различных медицинских учреждений.

Что угрожает

Организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины. Им грозит до 10 лет тюрьмы. 

Также 12 военнослужащим сообщено подозрения в уклонении от военной службы путем подделки документов и в мошенническом завладении государственными средствами. 

Другим шести, которые уже подали фиктивные документы, сообщено о подозрении в уклонении от военной службы путем подделки документов и покушении на мошенническое завладение государственными средствами. 

"Пятеро военных, которые подали фальшивые документы на рассмотрение командования для увольнения, добровольно решили продолжить службу. В отношении них может быть рассмотрен вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы", - добавляет ГБР. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе задержан главный специалист одного из отделов областной государственной администрации (ОДА), который требовал деньги за предоставление отсрочки от мобилизации.

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ГБР