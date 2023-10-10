ГБР разоблачило правоохранителя в Черновцах: переправлял уклонистов за границу

В Черновцах правоохранитель создал преступную группу, которая занималась незаконной переправкой мужчин призывного возраста за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным силовиков, правоохранитель владел информацией о времени и месте несения службы пограничными нарядами. По этим данным он разрабатывал маршрут, по которому его сообщники проводили уклонистов через границу.
Фото: в Черновцах разоблачили правоохранителя, который помогал мужчинам выехать за границу (dbr.gov.ua)
Желающих незаконно выехать из Украины собирали в Черновцах, с одного человека брали по 4,5-5 тысяч евро.
Всего, по данным ГБР, злоумышленники смогли переправить за границу до 10 военнообязанных. В конце сентября автомобиль с одним из фигурантов и пятью "клиентами" остановили пограничники. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
Другие участники группировки пытались скрываться, но их разоблачили сотрудники ГБР. Сейчас их подозревают в организации незаконной переправки лиц через границу. За это предусмотрено до 9 лет тюрьмы.
Правоохранителю, который организовал схему, уже избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен. Все еще решается вопрос о мере пресечения для еще двух участников группы.
Напомним, в Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов действует военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу. Также предусмотрен ряд исключений.
Недавно сотрудники Службы безопасности разоблачили три схемы незаконного выезда мужчин за границу сразу в трех областях.
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