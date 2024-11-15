ГБР разоблачило подполковника, заставлявшего подчиненных строить дома родственникам

По данным следствия, пять военнослужащих начиная с 2022 года строили дома для матери и тещи подполковника. Два двухэтажных коттеджа строили из фундамента, также начальник "заказал" в доме для матери барбекю.

Командир угрожал отправить бойцов на передовую в случае отказа. Военные почти три года не появлялись на службе, но получали зарплату, включая дополнительное вознаграждение за выполнение боевых (специальных) задач.

Действия командира воинской части нанесли ущерб государству на 2,5 млн гривен.

Правоохранители провели 12 обысков по месту жительства и работы командира и его подчиненных, а также в автомобилях, которыми они пользуются. Изъяли документы, ведомости, мобильные телефоны и черновые записи по строительству.

Командир воинской части был задержан. Ему объявили подозрение в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Подполковнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: в Днепропетровской области подполковник заставлял подчиненных строить дома (dbr.gov.ua)